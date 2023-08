Vor 100 Jahren gründete sich die Gesellschaft zur Rettung des fast ausgestorbenen Wisents. Wie der Arterhalt auch mithilfe des Tiergartens in der Saalestadt Bernburg gelungen ist.

Im Tiergarten Bernburg werden seit 1976 Wisente gehalten. Fünf von ihnen wurden zuletzt imKaukasus und in den Karpaten ausgewildert.

Bernburg/MZ - Als sich vor 100 Jahren, am 25. August 1923, in Berlin auf maßgebliches Betreiben des Frankfurter Zoodirektors Kurt Priemel die Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents gründete, stand es äußerst schlecht um das europäische Wildrind: Nur im Kaukasus lebten noch wenige Exemplare, ehe vier Jahre später das größte Landsäugetier Europas endgültig in freier Wildbahn ausgestorben war.