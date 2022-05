Narren in Könnern wurden von der Leine gelassen

In Könnern haben die Karnevalisten auch im Mai ihren Spaß und feierten nach Herzenslaune.

Könnern/MZ - Sie fehlten fast zwei Jahre lang im Straßenbild der Stadt Könnern. Am Freitag und Samstag war es dann wieder soweit. Frauen und Männer pilgerten in ihren blauen Karnevalsornaten ins Könneraner Kulturhaus. Das war nach zweijähriger Zwangspause endlich in den blau-weißen Vereinsfarben geschmückt. Girlanden spannten sich über die Decke. „Alle Hope“ hallte es während des dreistündigen Abendprogramms, das unter dem Motto „Wenn die Welt auch stille steht, beim KCK es weiter geht“ stand, etliche Male durch den bis auf den letzten Platz gefüllten Saal.