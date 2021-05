Nachwuchsruderinnen freuen sich auf erste Regatta

Lena Vogel und Paula Buch sitzen im Zweier. Was sich die Mädchen am meisten wünschen.

Bernburg - Ihnen geht es wie allen anderen Kinder und Jugendlichen, die gern Sport treiben. Allein ist es mühselig, den inneren Schweinehund zu überwinden. Am meisten macht es in der Gemeinschaft Spaß, an die persönlichen Grenzen zu gehen. Seit Ostern ist die seit November 2020 dauernde Zwangspause vorerst vorbei. Lena Vogel (10) und Paula Buch (11) können endlich wieder zusammen in einem Boot sitzen und unterhalb des Bernburger Schlosses etliche Kilometer auf der Saale schrubben.

„Ich habe das Training schon sehr vermisst“, erklärte Lena Vogel, die im gleichen Atemzug jedoch auch zugab, dass sie in der trainingsfreien Zeit etwas mehr hätte machen können. „An den Videoeinheiten habe ich teilgenommen. Aber das war mit richtigem Training nicht zu vergleichen. Schließlich habe ich Paula nicht gesehen.“

Paula Buch ist Lenas Partnerin. Auch ihr fehlten in dem vergangenen halben Jahr die sozialen Kontakte. „Ich bin viel mit dem Fahrrad gefahren und habe Workouts gemacht, um fit zu bleiben. Aber das allein ist kein Ersatz für die ausgefallenen Trainingsstunden“, meinte Paula Buch.

Die ehemalige Klassenkameradin, die vor drei Jahren mit dieser Sportart begann, hat Lena Vogel überredet, zum Bernburger Ruderclub zu kommen. Dies passierte vor anderthalb Jahren. Seitdem sitzen die beiden Freundinnen im Training meistens auch gemeinsam in einem Boot.

Doch sie durften wegen Corona noch nie als Team einen Wettkampf bestreiten. Lena Vogel wartet immer noch auf ihr Regatta-Debüt. Paula Buch trug ein einziges Mal den Dress des BRC bei einem Wettbewerb in Celle vor zwei Jahren. Die elfjährige Schülerin des Gymnasiums Carolinum hatte erst Leichtathletik beim PSV Bernburg betrieben, bevor sie von der Tartanbahn auf das Wasser wechselte.

„Rudern hat mir sofort Spaß gemacht. Allerdings wäre ich nie dort hingekommen, wenn an meiner Schule keine Sichtung stattgefunden hätte“, erzählt die Bernburgerin, die von Toni Predel für die Sportart begeistert wurde.

Der Magdeburger hatte den kleinen Rohdiamanten bei seinem Besuch in der Mehring-Schule entdeckt. Seit der Corona-Pandemie besteht für die Vereine jedoch keine Möglichkeit, Talente zu entdecken. Das gilt für alle Sportarten.

„Wir können nicht mehr in die Schulen gehen. Uns sind bei der Gewinnung von Nachwuchs die Hände gebunden, weil uns die Sichtungen fehlen“, sagte BRC-Trainer Maik Wartmann, der liebend gern einen schlagstarken Vierer für den Jahrgang 2010 der Mädchen zusammenstellen würde.

Lena Vogel und Paula Buch haben ihr Potenzial bisher nur auf der Saale unterhalb des Bernburger Schlosses zeigen können. Die so dringend notwendigen Wettkämpfe fielen der Pandemie zum Opfer. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht können Lena Vogel und Paula Buch in diesem Jahr ihr Können bei der Landesmeisterschaft in Zschornewitz demonstrieren – im Zweier oder sogar im Vierer. Der große Vorteil des Ruderns – es ist eine Freiluftsportart. Das Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus ist an der frischen Luft äußerst gering und geht gegen Null.

Kinder ab Jahrgang 2012 und älter können bei Interesse montags, mittwochs und donnerstags ab 16 Uhr zum Schnuppertraining ins Bootshaus des Bernburger Ruderclubs kommen. Anfragen können auch an wettkampfrudern@bernburger-ruderclub.de gerichtet werden. (mz)