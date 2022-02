Nach Wunsch eines MZ-Lesers: Kehrt die Steinschlange in Bernburg zurück?

MZ-Leser wünscht sich zwei Jahre nach der Premiere eine Neuauflage an der Saale zurück. Schafft es die Schlange diesmal bis zum Ausflugslokal Reimann?

Bernburg/MZ - Viele Monate hat sie die Bernburger begleitet und machte das Saaleufer von der Fußgängerbrücke auf der Bergstadtseite bis zur Schleuse zum großen Anziehungspunkt: eine Schlange aus hunderten, bunt bemalten Steinen.

Das ist nun knapp zwei Jahre her. Doch vergessen wurde sie nicht. Auch nicht von einem MZ-Leser, der seinen Namen zwar nicht in der Zeitung lesen möchte, sich dafür aber wünscht, dass die Saalestädter nun, in der aktuell stärksten Welle der Pandemie, wieder zu Acrylstift oder Pinsel greifen und neue Steine anmalen. „Es war eine wirklich schöne Aktion, bei der jeder mitmachen konnte und dabei wirklich tolle Kunstwerke entstanden sind“, sagt der MZ-Leser.

Initiatorin dafür war damals die aus Sachsen stammende Maren Bilke. Mit ihrem Sohn hatte sie im ersten Lockdown begonnen, Steine zu bemalen, bis sie sie dann auf den Podest an der Fußgängerbrücke platzierte und einen Aufruf dazulegte, um die Schlange wachsen zu lassen.

Und sie wuchs. Um mehr als 200 Meter am Saaleufer entlang, bis ein Großteil der Steine binnen weniger Wochen von Unbekannten in die Saale geworfen wurden (die MZ berichtete). Dabei hatten sich die Steinschlangen-Fans aus der Region ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätte sich die Steinkunst bis zum Kult-Lokal Reimann entlang geschlängelt. Klappt das vielleicht nun beim zweiten Anlauf?