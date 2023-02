Vor einem Jahr machte die spektakuläre Flucht der Kinder von Lidiia Ivaniv aus dem Kriegsgebiet Schlagzeilen. Nun ist die Familie in Alsleben angekommen. Doch wie geht es für sie weiter?

Nach spektakulärer Flucht von zwei Kindern - wie geht es Familie in Alsleben heute?

Lidiia Ivaniv und ihre beiden Kinder sind froh, dem Krieg in der Ukraine entkommen zu sein.

Alsleben/MZ - Wenn Lidiia Ivaniv an der Saale entlang spaziert, die sich anbahnende Frühlingsluft tief einatmet und sich umschaut, dann fühlt sie sich wie Zuhause. „Dann ist es ein bisschen so wie in meiner Heimat“, erzählt die 35-Jährige. Bloß mit dem Unterschied, dass diese mehr als 1.000 Kilometer weit entfernt liegt. Und noch etwas ist anders: Hier ist Idylle, dort Krieg. Seit einem Jahr.