Nach Rattenplage: Baustelle auf Boulevard in Bernburg im Endspurt

Bernburg/MZ - Bernburger können bald aufatmen. Die gefühlte Endlosbaustelle mitten auf dem Boulevard in Bernburg soll bald Geschichte sein. Wie Bernburgs Ordnungsdezernent bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates bekannt gab, sollen die Bauarbeiten am 2. Juni enden, genau einen Tag vor dem Beginn des Stadt- und Rosenfestes, bei dem wieder tausende Besucher in der Stadt erwartet werden. Dass sich die Bauarbeiten über rund zwei Jahre hingezogen haben, sei auch für die Stadtverwaltung nicht erfreulich. Doch die Baumaßnahme wurde im Auftrag des Wasserzweckverbandes (WZV) Saale-Fuhne-Ziethe vergeben, um die maroden Abwasserrohre im Zentrum der Stadt auszutauschen. Das war dringend nötig, denn unterhalb der Fußgängerzone hatten sich etliche Ratten breit gemacht, die sich durch kaputte Rohre auch den Weg an die Oberfläche und damit auf den Boulevard gesucht hatten. „Im Untergrund gab es unerwartete Schwierigkeiten und darauf musste reagiert werden“, begründete Harald Bock, Chef des WZV, die Verzögerungen. Mit Ende der Arbeiten soll auch noch Fugensand mit Wasser zwischen die Hohlräume des Pflasters eingespült werden, um die Sturzgefahr zu minimieren.