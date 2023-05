Neubau in Ilberstedt abgeschlossen Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit ist die Kita „Pusteblume“ fertig - Warum weiter Spenden gesammelt werden

Die Ilberstedter Kinder sind endlich in die neue Kita „Pusteblume“ an der Domäne umgezogen. Was die Einrichtung auszeichnet und warum es noch an Grün fehlt.