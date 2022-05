Nach Jahrhunderthochwasser: Bekommt Bernburg Kreisel mit Senke?

Wenn die Saale in Bernburg wieder überschwappt, soll sich Wasser am Platz der Jugend nicht mehr zurückstauen. Dafür gibt es vier Lösungen.

Bernburg/MZ - Die Angst wohnt mit bei Edeltraud Engelmann. Und sie wird stärker, wenn es viele Tage am Stück regnet. Dann kommen ihre Erinnerungen an das Jahrhunderthochwasser der Saale im Juni 2013 wieder hoch. „Es hat nur eine Stufe gefehlt, dann wäre das Erdgeschoss vollgelaufen. Das Wasser suchte sich seinen Weg durch alle Türen und Kellerfenster“, erinnert sich die Bernburgerin, die am Platz der Jugend wohnt, an die schlimmen Momenten vor neun Jahren. Da standen Keller und Garage unter Wasser.