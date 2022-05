Nach Großeinsatz der Feuerwehr in Bernburg: Hilfsangebote für Brandopfer

Bernburg/MZ - Nach dem verheerenden Dachstuhlbrand an der Breiten Straße in Bernburg haben mehrere Freunde und Bekannte einen Hilfeaufruf für die betroffene Familie gestartet. Demnach hatte das Paar mit zwei kleinen Kindern bei dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus alles verloren. Freunde hatten nicht nur zu Kleider- und Spielzeugspenden aufgerufen, die im SOS-Kinderdorf an der Nienburger Straße entgegen genommen wurden. Sabrina Koch hat auch ein Spendenkonto eingerichtet: „Der Vater der Familie ist ein langjähriger Freund. Und wir wollten helfen“, sagt die Bernburgerin, die das Spendenkonto noch zwei Wochen geöffnet lässt, bis das Geld an die Familie überreicht werden soll. Sie soll bereits eine neue Wohnung gefunden haben. Wie es zum Brand kam, ist derzeit weiter unklar. „Es gibt derzeit noch keine Hinweise, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde und keine auf fahrlässige Brandstiftung“, sagt Bernburg Polizeisprecher Maro Kopitz auf MZ-Nachfrage. Nicht ausgeschlossen werden könne auch ein technischer Defekt. Um endgültig Klarheit zu erlangen, sollen die Brandursachenermittler der Polizei Anfang dieser Woche noch einmal in der Wohnung unter dem Dach tätig werden, in der das Feuer ausgebrochen war. „Die Wohnung bleibt vorerst versiegelt“, sagte Kopitz. Alle anderen Einheiten könnten wieder bezogen werden.

Spenden nimmt Sabrina Koch für die Familie entgegen unter: SKSMV, Iban: DE76810690520602501228, Volksbank Börde Bernburg, Verwendungszweck: Sebastian und Vicky.