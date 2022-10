Härtefallkommission Nach dramatischer Abschiebung der Familie Kalashyan aus Bernburg - Mutter darf bleiben

Es ist Ostern 2021 gewesen, als der zehnjährige Alexander und sein Vater aus einer Wohnung in Bernburg geholt und in den Flieger nach Armenien gesteckt wurden. In ihrer Not versuchte sich die Mutter der Familie das Leben zu nehmen, nun hat die Härtefallkommission über ihre Zukunft entschieden.