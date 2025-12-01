Nach dem Tod eines fünf Monate alten Babys in Ilberstedt ist die Anteilnahme im Ort groß. Inzwischen ist auch klar, dass es nicht der erste Polizeieinsatz in dem Haus gewesen ist.

Nach Babytod: Große Trauer in Ilberstedt und neue Details

Ilberstedt/MZ. - Kerzen, Blumen, Kuscheltiere – in Ilberstedt haben in den zurückliegenden Tagen immer mehr Einwohner Anteil an dem Schicksal des fünf Monate alten Babys genommen, das vor einer Woche am Ortsrand ums Leben kam. Vor dem Haus, in dem sich die Gewalttat ereignete, sind deshalb zahlreiche Bekundungen als Anteilnahme niederlegt worden, um das Mitgefühl den betroffenen Angehörigen auszudrücken.