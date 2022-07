Nach Abschiebung zerrissene Familie Kalashyan aus Bernburg kommt vor Härtefallkommission

Die Zukunft der aus Bernburg abgeschobenen Familie nach Armenien soll bald in Magdeburg entschieden werden. Ist die Mutter reisetauglich?

Alexander Kalashyan und sein Vater sitzen seit anderthalb Jahren in einer Garage in Armenien fest.

Bernburg/MZ - Knapp anderthalb Jahre nach der dramatischen Abschiebung des zehnjährigen Alexanders und seinem Vater Vyachoslav Kalashyan aus einer Neubauwohnung im Süden Bernburgs nach Armenien kommt Bewegung in die Sache. Und der Fall damit vor die Härtefallkommission vom Innenministerium Sachsen-Anhalts, um eine endgültige Entscheidung über die Zukunft der zerrissenen Familie zu treffen. Das freut vor allem Bernburgs Pfarrer Johannes Lewek von der Talstadtgemeinde. Diese hatte der Mutter der Familie Kalashyan in den zurückliegenden Monaten Kirchenasyl gewehrt. „Wir sehen uns in der Kirchengemeinde auch als Beschützer, haben aber Ende Mai beschlossen, das Kirchenasyl aufzuheben, weil nun glücklicherweise die Härtefallkommission sich dem Fall angenommen hat“, sagt Lewek und bedankt sich gleichzeitig bei den vielen Bernburgern, die die Familie mit mehr als 2.300 Euro unterstützt haben bis nun endgültig Klarheit geschaffen wird.