MZ verlost Ausflüge ins Steinsalzbergwerk Bernburg

Bernburg - Arbeitskluft an, Grubenlampe in der Hand und schon startet die Fahrstuhlfahrt eine Minuten und 47 Sekunden hinab in die Dunkelheit. Mal abgesehen vom fehlenden Tageslicht würde man beim Ausstieg mehr als 500 Meter tiefer meinen, in einer gänzlich anderen Stadt gelandet zu sein - der Salzstadt. Nichts mit Saale, Auwald, Schloss oder viel Grün.