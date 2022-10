Mutig-Kinder haben Geschenke für ihre Erzieherin gebastelt

Plötzkau/Mz - Es ist ein sonniger letzter Schultag in Plötzkau gewesen. Am Freitag wurde in der Freien Grundschule „Mutig“ feierlich und mit herbstlichem Motto die Hortleiterin Wiebke Köbel von Lehrern und Schülern in den verdienten Ruhestand verabschiedet haben.