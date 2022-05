Musiker Patrick Kranig veröffentlicht erste Single als „Blutkrähe“

Poley/MZ - Grimmig guckende Werwölfe und schaurige Totenköpfe sind auf den Fahnen in Patrick Kranigs Küche abgebildet. Was auf den ersten Blick an ein krudes Gruselkabinett erinnert, sind in Wirklichkeit gestaltete Banner von Metal-Bands. In diesem Fall ist es die Saarbrücker Gruppe „Powerwolf“. Schiebt man die Fahne zur Seite, gelangt man in das Arbeitszimmer mit Schlafnische, in dem weiterer solcher Fahnen von verschiedensten Bands die schwarzen Wände seiner Wohnung in Poley zieren. Unschwer lässt sich schlussfolgern, dass der 32-Jährige einen Hang zur besagten Metal-Musik hat.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<