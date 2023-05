Die Bernburger Coverband „Sticky Strings“ feiert am Donnerstagabend auf der Karlsplatz-Bühne ihr Comeback nach fast vierjähriger Pause. Wer neu dazugestoßen ist.

Coverband „Sticky Strings“: Hits der „Rolling Stones“ zum Rosenfest-Auftakt in Bernburg

Bernburg/MZ - Den musikalischen Auftakt des Bernburger Stadt- und Rosenfestes stimmen traditionell einheimische Bands an. Das ist in diesem Jahr nicht anders. Zum ersten Veranstaltungsabend am morgigen Donnerstag sind mit den „Sticky Strings“ ab 20 Uhr bekannte Gesichter aus der regionalen Musikszene auf der Karlsplatz-Bühne zu sehen. Die „Rolling Stones“-Coverband feiert nach vierjähriger coronabedingter Auftrittspause ihr Comeback und hat sich dafür Verstärkung geholt.