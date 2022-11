Mülltrennung ist wichtig für Kompostqualität

Die neue Bioabfallvergärungsanlage in Bernburg verarbeitet den Inhalt der braunen Tonnen aus dem Salzlandkreis. Wie gut die Qualität des Materials ist und welche Probleme es gibt.

Bernburg/MZ - Rund 33.000 Tonnen Bioabfälle pro Jahr kann die moderne Biogasanlage im Bernburger Gewerbegebiet am Autobahnkreuz verarbeiten, die Ende Oktober offiziell in Betrieb genommen wurde. Das Material, aus dem in der Anlage Biomethan und Kompost hergestellt wird, kommt aus dem Salzlandkreis. Der Inhalt der braunen Tonnen ist der Ausgangsstoff.