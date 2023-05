Nicht nur Ponys und Bücher sollen beim Bibliotheksfest auf dem Spielplatz in Mukrena vor allem den Nachwuchs begeistern. Was die Feuerwehr damit zu tun hat.

Auf dem Spielplatz in Mukrena feiern am Wochenende nicht nur die Kleinsten.

Mukrena - Überall muss gespart werden. So wurde auch in Beesenlaublingen aus der Not eine Tugend gemacht und eine Premiere aus dem Boden gestampft. Erstmals werden am Samstag, 6. Mai, ab 14 Uhr das traditionelle Bibliotheksfest und das Kinderfest gemeinsam auf dem Spielplatz in Mukrena begangen. „Es ist zwar ein wenig schade für die Kinder, aber aus finanziellen Gründen blieb uns keine andere Wahl“, begründete Beesenlaublingens Ortsbürgermeisterin Sabine Fischer diese Entscheidung.