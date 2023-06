Nienburg/MZ - Eigentlich ist es ein ganz normaler Montagmorgen für Matthias Hoffmann aus Nienburg gewesen. Gerade hatte sich der Mitarbeiter der Autobahnmeisterei in Plötzkau die Schlüssel für sein Auto geschnappt und seine Haustür in der Georg-Müller-Straße am westlichen Stadtrand geöffnet, als ihn plötzlich am Hauseingang die Augen eines Mufflons anstarrten. „Es stand direkt vor mir. Ich dachte erst, es ist eine Bergziege“, erzählt der 38-Jährige. Doch

ganz so friedlich war das Tier nicht, stattdessen griff es an. „Es wollte mich rammen und ich hab nur gedacht, was ist denn hier los?“, schildert er die ersten Sekunden von der unfreiwilligen Begegnung.