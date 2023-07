Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Plötzkau/MZ - Hobbyfotograf Heiko Priebe aus Plötzkau ist regelmäßig in der Region unterwegs, um nach neuen Fotomotiven Ausschau zu halten. Doch nicht immer ist er über das, was er findet, glücklich. Denn oft liegt illegal abgeladener Müll am Wegesrand. „Ich kann nicht verstehen, warum so etwas getan wird“, wundert sich der Plötzkauer.