Montag startet in Könnern die Kampagne

Rund um die Uhr werden ab Montag Zuckerrüben in der Fabrik in Könnern verarbeitet.

Könnern/MZ - Die Schornsteine rauchen. Auch der Lkw-Verkehr auf der Landesstraße 50 wird demnächst sprunghaft ansteigen. Am Montag fällt der Startschuss für die diesjährige Zuckerrüben-Kampagne in Könnern. Täglich werden zirka 650 Lastkraftwagen auf das Betriebsgelände rollen und pro Tag über 20.000 Tonnen Rüben anliefern. Die Kampagne wird voraussichtlich bis Anfang Januar 2023 laufen. Das Werk mit 225 Beschäftigten im südlichen Zipfel des Salzlandkreises ist einer von fünf Produktionsstandorten der Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln.