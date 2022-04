Modernes Wohnen: Fortschritt in Bernburg bekommt Café und viel Grün

Vor Bernburgs saniertem Wohnkomplex an der Halleschen Straße eröffnet nicht nur Café mit Außensitz. Es soll Parkanlage für alle Generationen entstehen. Was alles dazu gehört.

Bernburg/MZ - Der Name scheint Programm: Am Fortschritt in Bernburg steht nicht nur die zwei Millionen Euro teure Sanierung kurz vor der Fertigstellung, die Bernburger Wohnstättengesellschaft mbH plant nun zusätzlich auch noch die Außenfläche umfangreich neu zu gestalten und weiter zu begrünen. Wie diese künftig aussehen soll, hat Wohnstättengeschäftsführer Holger Köhncke auch bei der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt. Das Ziel dabei: Diese begrünte Ecke an einer von Bernburgs wichtigsten Verkehrsadern soll ein Treffpunkt für alle Generationen werden. „Wie das künftig aussehen soll, dazu haben wir Studenten der Hochschule Anhalt in Strenzfeld Modelle erstellen lassen“, sagt Köhncke. Herausgekommen sind gleich mehrere Ideen, aus denen sich das städtische Wohnungsunternehmen bei der Umsetzung nun bedienen möchte.