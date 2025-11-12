Flohmarkt für Lieblingsstücke Mode und mehr: Das erwartet die Besucher auf dem 3. Fashionista Markt in Bernburg
Neben dem Shopping-Erlebnis ist auch für Gastronomie gesorgt.
12.11.2025, 10:00
Bernburg/MZ. - Auf der Suche nach einem schicken Weihnachtsoutfit? Oder nach einem individuellen Geschenk? Dann könnten Frauen am Samstag, 15. November, auf dem Fashionista Markt im Saal der Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis, womöglich fündig werden. Denn dort gibt es mit Sicherheit Kleidungsstücke und Deko-Artikel, die es nicht in jedem Laden zu kaufen gibt.