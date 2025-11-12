Neben dem Shopping-Erlebnis ist auch für Gastronomie gesorgt.

Mode und mehr: Das erwartet die Besucher auf dem 3. Fashionista Markt in Bernburg

Juliane Schumann ist auf dem Fashionista Markt vor einem Jahr fündig geworden: Sie hat damals einen gut erhaltenen roten Mantel entdeckt.

Bernburg/MZ. - Auf der Suche nach einem schicken Weihnachtsoutfit? Oder nach einem individuellen Geschenk? Dann könnten Frauen am Samstag, 15. November, auf dem Fashionista Markt im Saal der Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis, womöglich fündig werden. Denn dort gibt es mit Sicherheit Kleidungsstücke und Deko-Artikel, die es nicht in jedem Laden zu kaufen gibt.