Mode im „Fotostudio“: Oxana Fadejew eröffnet Modegeschäft an der Wilhelmstraße in Bernburg

An wen sich die Mode richtet und was es mit Bernburgs größter Umkleidekabine auf sich hat.

Oxana Fadejew begrüßt an der Wilhelmstraße in Bernburg im Modegeschäft „Starlet“ ihre Kundschaft.

Bernburg/MZ - Dieses Umkleidekabine dürfte die größte in ganz Bernburg sein. Dort, wo nun die Kundinnen lilafarbene Blusen und beige Röcke anprobieren, machte Bernburgs Stadtfotograf noch im vergangenen Jahr Passfotos. Nach der Schließung seines Fotostudios ist nun wieder Leben in den Laden an der Wilhelmstraße gekommen. Vor wenigen Tagen hat Oxana Fadejew ihr „Starlet“ Modegeschäft eröffnet. Das richtet sich ausschließlich an Frauen, die hier nicht nur neuste Mode präsentiert bekommen, sondern auch dazu passende Taschen, Mützen, Gürtel, Schmuck und sogar Schuhe.