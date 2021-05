Mitten auf den Markt Mitten auf den Markt: Mann wirft Fernseher aus geschlossenem Fenster

Bernburg - Einen kuriosen Polizeieinsatz hat es am Samstagnachmittag in der Bernburger Talstadt gegeben. Dort warf laut Polizeiangaben der Bewohner eines Mehrfamilienhauses seinen Fernseher aus dem geschlossenen Fenster mitten auf den Marktplatz. Dieser zersprang in tausend Teile, genauso wie die Fensterscheibe und noch weitere Gegenstände. Verletzt wurde dabei aber niemand. ...