Mit welchen Tricks Ganoven arglose Senioren abzocken

Bernburg/MZ - Senioren sind die beliebteste Zielgruppe von Ganoven. Nicht nur, weil sie leichte Beute wittern. In der Regel gibt es bei älteren Menschen auch mehr zu holen. Tricks und Maschen der Betrüger werden immer vielfältiger, um ihre betagten Opfer um das jahrelang Ersparte zu bringen. Polizeihauptmeister Thomas Beck kennt sie alle. Der Regionalbereichsbeamte (RBB) des Polizeireviers Salzlandkreis gab auf Einladung des Bernburger Stadtseniorenrates am Montag bei einem Vortrag im Ratssaal zur Kriminalitätsprävention einen Überblick über das Gauner-Portfolio. Die MZ listet davon nachfolgend sechs Beispiele auf:

1 Smishing:

Senioren nutzen zunehmend Mobiltelefone, sind im Umgang damit aber nicht immer sehr gut vertraut. Beim sogenannten Smishing verschicken die Täter per SMS einen Downloadlink, neuerdings zum Beispiel, um Paketsendungen nachzuverfolgen. Wer draufklickt, läuft Gefahr, dass sich unbemerkt eine Schadsoftware auf seinem Smartphone installiert. Alternativ werden die potenziellen Opfer von ihrer „Bank“ aufgefordert, sensible Daten zu übermitteln wie beispielsweise die PIN zum Onlinekonto, weil angeblich verdächtige Aktivitäten beobachtet wurden. „Klicken Sie niemals auf Links von unbekannten Absendern“, warnt Thomas Beck.

2 Enkeltrick:

Als ein Bernburger in der vergangenen Woche den Anruf von einer Magdeburger Festnetznummer entgegennimmt, berichtet eine Frau mit weinerlicher Stimme von einem Autounfall und einer höheren Bargeldsumme, die sie nun dringend bräuchte. Sie gibt sich als seine Enkelin aus. Der Rentner wittert sofort den Betrugsversuch und beendet das Gespräch. Solche oder ähnliche Erfahrungen machen Senioren immer wieder. Die Täter kontaktieren gezielt Menschen, die aufgrund ihres Vornamens vermutlich älteren Jahrgangs sind. „Die Anrufenden täuschen eine finanzielle Notlage vor. Das Opfer wird unter Druck gesetzt, weil die Lage angeblich dringlich ist“, erklärt der Polizist. Zum Abholen der benötigten Bargeldsumme werde dann in der Regel „ein guter Freund“ vorbeigeschickt. In Einzelfällen kommt es laut Thomas Beck auch vor, dass die dreisten Betrüger ihr Opfer im Taxi sogar zur Bank und wieder zurück chauffieren lassen. „Dort haben sie es unter Kontrolle, weil dann kein Bekannter getroffen wird oder die Polizei gerufen werden kann.“ Wer sich nicht sicher sei, ob es sich beim Anrufer nicht doch um Enkel oder Enkelin handelt, sollte sicherheitshalber nach dem Geburtsdatum fragen, so der Ratschlag eines Zuhörers. Im Zweifel sollte die Polizei kontaktiert werden. „Unsere Hilfe ist kostenlos“, betont der RBB.

3 Falsche Polizeibeamte:

Betrüger geben sich am Telefon auch als Polizisten aus. Im Display erscheint durch technische Manipulation die Notrufnummer 110. Dazu sagt Thomas Beck: „Die Polizei kann niemals mit der 110 anrufen, das funktioniert nicht.“ Die Ganoven würden als falsche Beamte die Angerufenen vor einem bevorstehenden Einbruch warnen und dazu raten, sämtliche Wertsachen im Haus beziehungsweise in der Wohnung in einem Beutel zu sammeln und an einen demnächst persönlich vorbeikommenden Kollegen zu übergeben. Eine solche Verfahrensweise praktiziere aber niemals die Polizei, warnt der Polizeihauptmeister: „Wir wollen Ihre Wertsachen nicht haben.“ Falls mal ein Kollege tatsächlich ohne Uniform vor der Tür steht, könne sich dieser mittels Dienstausweis identifizieren. Kriminalbeamte haben außerdem eine ovale Dienstmarke aus Messinglegierung. Auf der Vorderseite zeigt sie die Aufschrift „Kriminalpolizei“ und den Polizeistern, auf der Rückseite die Aufschrift „Sachsen-Anhalt“, das Landeswappen und eine laufende Nummer. Der Rand trägt die Inschrift „Bundesrepublik Deutschland“.

4 Lottogewinn:

Mit falschen Gewinnversprechen ergaunern sich die Täter eine Gegenleistung in Form einer „Gewinnauszahlungsgebühr“, des Anrufs einer extrem teuren Telefonnummer oder der Teilnahme an einer Veranstaltung, bei der minderwertige Waren zu überhöhten Preisen angeboten werden.

5 Fake-Shops:

Der Anteil des Onlinehandels wächst stetig. Nicht jedes Angebot ist seriös. Im Internet tummeln sich Betrüger, die in konstruierten Fake-Shops vermeintliche Schnäppchen offerieren. „Wenn man die Ware nur im Voraus bezahlen kann und sie ungewöhnlich günstig erscheint, sollte man stutzig werden“, rät Thomas Beck. Ein Blick ins Impressum, das auf jeder seriösen Seite den Betreiber der Seite offenbart, sollte bei unbekannten Anbietern und Erstbestellungen ein Muss sein. Die Existenz dort angegebener Geschäftsadressen lasse sich bei „Google Unternehmensprofile“ überprüfen.

6 Taschendiebstahl:

Um Handtasche oder Geldbörse stehlen zu können, lenken die Gauner ihre Opfer ab. Dies geschieht auf verschiedene Weise wie durch Anrempeln, Blumen schenken oder vorgeblich unbeabsichtigtes Beschmutzen durch Eis oder Ketchup. Falsche Touristen entfalten einen Stadtplan, um den Blick auf ihre begehrte Beute zu verdecken. „Taschen sollten deshalb grundsätzlich verschlossen sein und mit der Verschlussseite zum Körper getragen, Geld und Zahlkarten nur im benötigten Umfang mitgeführt werden“, sagt Thomas Beck. Wer beispielsweise Patient im Krankenhaus ist, sollte seine Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen. Unterm Strich tut jeder gut daran, Fremden gegenüber ein gesundes Misstrauen walten zu lassen.