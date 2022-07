Mit Neun-Euro-Ticket auf Zoo-Tour durchs Land gehen und tolle Preise gewinnen

Bernburg/MZ - In Sachsen-Anhalt existiert eine reichhaltige Zoolandschaft. Mehr als die Hälfte der insgesamt 36 tiergärtnerischen Einrichtungen im Land machen mit der Gewinnaktion „9 für 9“ erstmals gemeinsam auf ihre vielfältigen Parks aufmerksam, unter ihnen auch der Tiergarten Bernburg. Bei Nutzung des Neun-Euro-Tickets sei die Anreise nicht nur einmalig günstig, sondern gleichzeitig auch besonders umweltschonend, heißt es in einer Pressemitteilung des Tiergartens.

Stempel sammeln

Am Gewinnspiel kann teilnehmen, wer auf seiner 9-für-9-Aktionskarte Stempel sammelt. Den bekommt man für den Besuch eines teilnehmenden Zoos, Tiergartens oder Tierparks beim Kauf einer Eintrittskarte. Die 9-für-9-Aktionskarten zum Nachweis der Stempel werden landesweit seit Ferienbeginn an den bekannten Auslagestätten von Citycards und Flyern sowie in den teilnehmenden Einrichtungen verteilt.

Einmalige tierische Erlebnisse

Wer im Aktionszeitraum bis 31. August mindestens drei der teilnehmenden Einrichtungen besucht und sich die entsprechenden Stempel sichert, nimmt bei Einsendung oder Abgabe seiner Karte an der Verlosung von attraktiven Preisen wie Tages- oder Jahreskarten teil. Wem es gelingt, mindestens neun der teilnehmenden Zoos zu besuchen und die jeweiligen Stempel zu sammeln, dem winken Chancen auf Sonderpreise mit einmaligen tierischen Erlebnissen.

Das Gewinnspiel endet am 31. August. Einsende- beziehungsweise Abgabeschluss ist der 7. September.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter der Adresse www.zoo-magdeburg.de/9fuer9