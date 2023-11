Lampionumzug in Bernburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Kinder, die mit ihrer Laterne gehen, kleine Gespenster, Fledermäuse, Spinnen und Drachen, die in den Herbsthimmel steigen: Es sind richtige kleine Kunstwerke, die die Kinder der Bernburger Kindereinrichtungen gemalt haben. Es sind aber nicht einfach nur Bilder auf Papier, sondern sie wurden mit ganz besonderen Schwarzlicht-Stiften auf große schwarze Planen gemalt - und mit UV-Licht zum Leuchten gebracht. Zu sehen war diese Bilder-Galerie zum städtischen Lampionumzug am Freitagabend auf der Töpferwiese. „Ich bin ganz hin und weg“, sagte Daniela Herholz begeistert. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung hatte die Galerie zwar tagsüber mit aufgebaut, aber erst in der Dunkelheit kamen die Bilder richtig zur Geltung. Alle 14 Kindereinrichtungen haben sich daran beteiligt. „Die Kinder freuen sich, wenn sie ihre eigenen Bilder sehen“, haben Herzholz und ihre Kollegin Anika Thalmann beobachtet.