Mit der E-Gitarre auf den Spuren von Carlos Santana

Bernburg/MZ - Einmal so Musik zu machen wie Slash, der Gitarrist der Rockband Guns N' Roses, oder Angus Young von AC/DC − davon hat Johannes Maximus Gritz vor wenigen Jahren noch geträumt. Inzwischen ist der fast 19-Jährige seinen Vorbildern ein großes Stück nähergekommen. Vor wenigen Wochen hat er ebenso wie Pauline Stockmann seinen Oberstufen-Abschluss mit einem „Sehr Gut“ im Fach E-Gitarre abgelegt. „Es sind die einzigen beiden Schüler in Sachsen-Anhalt überhaupt, die das in dem Fach geschafft haben“, sagt ihr Lehrer an der Kreismusikschule „Béla Bartok“ in Bernburg, Dirk Landschulze, stolz. Vor einer fachkundigen Jury und Publikum haben die beiden im Rahmen des Schlossbergfestes mit einer kleinen Show mit Ansagen nicht nur die Experten überzeugt. Auch beim Publikum sei der Auftritt gut angekommen, erzählt Landschulze. Beide präsentierten Stücke aus Rock, Pop, Jazz und Klassik. Zu Johannes’ Prüfungsprogramm gehörten auch „Hotel California“ von den Eagles oder der „Samba Pa Ti“ von Carlos Santana, einem der größten Gitarristen aller Zeiten.