Mit dem Rad zum Gipfel

Bernburg/MZ - Im Alter von fünf Jahren steht Gerhard Hinze mit seinem ersten Fahrrad an der Kustrenaer Straße an der Ecke zur Hagemannstraße. So zeigt es ein schwarz-weiß Foto, das der 70-Jährige herausgesucht hat. „Mit dem Rad und einer kleinen Kanne am Lenker bin ich damals zum Milchholen an der Leopoldstraße in Bernburg gefahren. Und in dem Alter bin ich sogar schon die Wilhelmstraße hoch.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.