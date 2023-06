Reiner Haseloff ist der erste Gast in neukonzipierter Ausstellung. Nach mehr als vier Jahren Umbauzeit öffnet die Bildungsstätte am Samstag für alle Interessenten.

Bernburg/MZ - Reiner Haseloff (CDU) ist an diesem Freitagmorgen in Plauderlaune, scherzt mit Kinder-Till Finley Königsberg und fragt Landrat Markus Bauer (SPD) nicht ganz ernst gemeint, ob er den Salzlandkreis im Griff hat. Die Wiedereröffnung des Museums Schloss Bernburg ist für Sachsen-Anhalts Ministerpräsident nicht nur ein Repräsentationstermin. Er wirkt ernsthaft interessiert an dieser 8,3-Millionen-Euro-Investition, sowohl als Landesvater als auch als Privatmensch. Deshalb lässt sich der 69-Jährige von seiner Gattin Gabriele begleiten, zückt auf dem Rundgang durch die neue Dauerausstellung „Stadt, Land, Fluss“ unzählige Male sein Smartphone.