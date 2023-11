Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Lennart ist hin und weg. Von dem winzigen Schneemann, den Häuschen, den Mini-Fahrzeugen. Der Siebenjährige kann sich kaum entscheiden, was davon das Beste ist. Auf jeden Fall ist er in diesem Moment fasziniert von den vielen kleinen Details auf den Modellbahnanlagen. Zusammen mit seinem Papa Marc und seinem Bruder Louis (5) besuchte Lennart die Herbstausstellung des Anhaltinischen Modellbahnclubs (AMC) am Wochenende. Marc Milling hatte als Kind selbst einmal eine Eisenbahn und wollte seinen Söhnen gern einmal einen kleinen Einblick in die faszinierende Welt der Modellbahnen geben.