Für das herumirrende Mini-Schwein vom Martinsplatz in Bernburg gibt es ein Happyend. Woran es beim Umzug noch hapert.

Mini-Schwein „Engelbert“ bekommt neues Zuhause in Plötzkau

Kurioser Tierfund in Bernburg

Plömnitz/MZ - Es gibt keinen Zweifel: Mini-Schwein „Engelbert“ ist ein Rosinenpicker! Nach der Aufregung um seinen Spaziergang durch Bernburgs Innenstadt (die MZ berichtete) ist das Tier nun angekommen im Tierheim in Plömnitz. „Er ist auch nicht mehr so scheu. Wenn man zum Gehege kommt, kommt er auch zu uns und schnüffelt an der Hand“, erzählt Tierheimleiterin Rasa Zacharias. Das war nach seiner Ankunft im Tierheim noch ganz anders.