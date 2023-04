Modellbahnausstellung des AMC Mini-Harz in Bernburg - Modellbahner zeigen besondere Frühlingsschau

Modellbahnausstellung AMC zeigt in umgestalteten Räumen im Klubhaus der Jugend in Bernburg gleich mehrere Premieren - inklusive Osterexpress. Einen Nachschlag gibt es am Osterwochenende.