Neugattersleben/MZ - Wer die Friedensstraße in Neugattersleben vom Eingang des Schlossparkes an der L 73 zwischen Neugattersleben und Staßfurt in Richtung Dorfmitte befahren will, kommt derzeit nicht weit. Zwischen den beiden Gewässern mit Namen Kolk 1 und Kolk 2 versperrt ein Verbotsschild die Straße. Anstatt der alten, maroden Brücke, die hier stand, klafft derzeit eine große Lücke.