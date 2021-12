Methodenkoffer für „Kleine Stifte“ in Bernburg

Einer dieser Methodenkoffer steht seit gestern in der Kita „Kleine Stifte“ in Bernburg.

Bernburg/MZ - Wie kann eine Kita aussehen, die Vielfalt in der Praxis lebt? Was bedeutet Bildungsteilhabe aller Familien in pädagogischen Einrichtungen? Und vor allen Dingen: Wohin soll die Reise gehen?

16 Kindertagesstätten aus Sachsen-Anhalt beteiligten sich an einem Wettbewerb der Servicestelle „Interkulturelles Lernen in der Kita“ (Lamsa). Zu den Gewinnern gehört auch die Kita „Kleine Stifte“ aus Bernburg, die mit dem Thema „Heterogenität ist ein Schatz, den man mit Stolz präsentieren kann“ überzeugte und deshalb mit einem Methodenkoffer belohnt wurde. In diesem befindet sich Fachliteratur, diversitätsorientierte Materialien und Bücher für Kinder, sowie mehrsprachige Bücher.

Unter den vielen Einreichungen wurden am Ende vier Einrichtungen, von einer Jury gewählt, deren Beiträge richtungsweisend für eine gerechte Elementarpädagogik der Zukunft sind, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Landesnetzwerk (Lamsa) wurde im Jahr 2008 gegründet und vertritt seither die politischen, wirtschaftlichen und sozialen, sowie kulturellen Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund auf Landesebene.

Es versteht sich als deren Fürsprecher und steht gegenüber der Landesregierung, allen migrationspolitisch relevanten Verbänden, Institutionen und weiteren Migrantenorganisationen in anderen Bundesländern als Ansprechpartner zur Verfügung. Im März 2014 gründete Lamsa einen gemeinnützigen Verein. Derzeit sind 107 Organisationen und Einzelpersonen unterschiedlicher Herkunft, kultureller Prägung sowie religiöser Zugehörigkeit im Verein vertreten.