Merkels Henne kommt nach Bernburg

Bernburg/Berlin/MZ - Die Hand von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) konnte er zwar nicht schütteln. Dafür hat Torsten Sielmon, Henneschau-Organisator vom Museum Schloss Bernburg zumindest aber ihre Henne bekommen. Keine echte. Sondern die Henne-Statue, die sie selbst 2006 überreicht bekam. Für ihr Engagement für die deutsche Einheit, die in Merkels Beisein am Wochenende in Halle groß gefeiert wurde. Für Torsten Sielmon kam der Anruf aus dem Bundeskanzleramt überraschend. „Wir haben kurzfristig einen Termin für die Abholung der ganz besonderen Leihgabe bekommen und da meine Kollegin und ich beruflich sowieso in Berlin waren zur Vorbereitung für die geplante Insterburg-Ausstellung, hat es prima gepasst“, sagt Sielmon. Enttäuscht ist er nicht, dass die Bundeskanzlerin ihre Henne nicht persönlich übergeben hat. „Damit hatte ich auch nicht gerechnet“, sagt Sielmon. Der Besuch im Kanzleramt sei trotzdem aufregend gewesen. Immerhin wurden die beiden Bernburger Museumsmitarbeiter durch das Gebäude geführt.