Bernburg/MZ - Es soll Menschen geben, die einfach nicht aus ihren Fehlern lernen können oder wollen. Und diese Schnitzer immer wieder machen. So auch der gebürtige Hallenser, der einer der vielen „treuen Begleiter“ im Berufsleben von Strafrichter André Stelzner ist. Der 30-jährige Maurer brachte das Kunststück fertig, sich innerhalb von zwei Wochen zweimal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwischen zu lassen. Am 6. Dezember 2022 stoppten Polizisten den Mann in einem Audi um 16.27 Uhr in der Annenstraße in Bernburg, am 20. Dezember 2022 um 11.07 Uhr in der Wedlitzer Hauptstraße in Wedlitz.