Sie ist in gewisser Weise eine „Spätstarterin“ in der Politik. Heike Voigt engagiert sich erst seit 2019 aktiv. Dennoch war die gelernte Bürokauffrau, die in Trebnitz geboren und aufgewachsen ist und zwischenzeitlich in Rothenburg lebte, ehe sie nach Könnern zog, politisch nie uninteressiert. Aber erst nachdem ihre Kinder etwas älter waren, hat die Anwaltssekretärin angefangen, sich ernsthaft damit zu beschäftigen. Vor allem der Unmut vieler Menschen in Folge der Flüchtlingskrise im Jahr 2016 war für die Könneranerin ein Anstoß, selber aktiv zu werden. „Ich wollte nicht nur meckern. Damit verändert man nichts“, sagt Heike Voigt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<