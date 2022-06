Mehr als eine halbe Million Euro investiert K+S in die Instandsetzung seiner Gleisanlagen in Bernburg.

Direkt vom Werksgelände wird über einen Gleisanschluss in Baalberge das Bernburger Salz per Bahn zu den Kunden transportiert.

Bernburg/MZ - Hoher Besuch in Bernburg, von dem fast niemand etwas bemerkte: Mit einem schlichten Audi-Modell fuhr Lydia Hüskens (FDP) am Mittwochnachmittag auf dem Werksgelände der K+S Minerals and Agriculture GmbH in Bernburg vor.