Zwei Jahre, nachdem er die Schirmherrschaft übernommen hat, besuchte Prinz Eduard von Anhalt erstmals die Einrichtung. Was ihn dabei umtreibt.

Bernburg/MZ - Endlich, sagt Prinz Eduard von Anhalt, habe er es mal geschafft, in Bernburg vorbeizukommen. Seit zwei Jahren ist der 81-Jährige in Ballenstedt lebende Prinz, der zugleich das Familienoberhaupt der Askanier ist, Schirmherr des SOS-Kinderdorfs Sachsen-Anhalt. Erst jetzt allerdings – auch und vor allem wegen der vorherigen Einschränkungen durch die Pandemie – hatte er die Gelegenheit, sich dessen Arbeit am Rande des erstmals dort veranstalteten Wintermarktes selbst vor Ort anzusehen.