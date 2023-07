3.200 Rollen unter über 400 Teilnehmern schafften am Mittwochabend die 16 Kilometer auf Bernburgs Straßen.

Skatenight in Bernburg

Die Straße gehört den Rollenden: Die 23. Skatenight in Bernburg lockte mehr als 400 Teilnehmer an.

bernburg/MZ - Für die Josephine Schwartz aus Bernburg war es nicht die erste „Nacht“, an der sie auf Rollen teilnahm. Schon zum dritten Mal stand die Zehnjährige mit am Start, als sich dieses Mal mehr als 400 Teilnehmer auf die Strecke bei der 23. Auflage der Bernburger Skatenight am Mittwochabend bei angenehmen sommerlichen Temperaturen auf den Weg machen wollten. Der Grund, warum sie immer wieder mitmacht sei einfach, sagt Josephine: „Weil ich ganz viel Spaß daran habe.“