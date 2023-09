Die achte Auflage hat Radler von Halle über Bernburg bis nach Magdeburg geführt. Was die Teilnehmer in diesem Jahr erwartet hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Auf dem Bernburger Karlsplatz ist es am Sonntagvormittag voll gewesen: Mehr als 150 Radfahrer – und damit dreimal so viele wie im vergangenen Jahr – haben sich ihre Startnummern abgeholt und mit Sicherheitsnadeln am T-Shirt befestigt. Sie wollten an diesem Morgen in die Landeshauptstadt Magdeburg radeln. Und vor ihnen lagen rund 50 Kilometer bei durchschnittlich 30 Grad Celsius.