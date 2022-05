Maximilian Könitz will als 15-jähriger Fußballschiedsrichter hoch hinaus

Bernburg/MZ - Die Aufregung vor der ersten Partie mit Kreisoberliga-Beteiligung ist groß – auch wenn es nur ein Testspiel ist. Maximilian Könitz pfeift am morgigen Samstag das Spiel BSC Biendorf gegen den VfL Ilberstedt. „Noch merke ich nicht viel von der Aufregung, aber sie wird von Tag zu Tag größer“, so der 15-Jährige. Schiedsrichter ist er bereits seit zwei Jahren. Sein damaliger Juniorentrainer Thomas Lehmann von Schwarz-Gelb Bernburg machte ihm das Pfeifen schmackhaft. „Ich habe von ihm ein E-Juniorenspiel auf Probe leiten dürfen. Da habe ich mich scheinbar sehr gut angestellt“, sagt er. Im Frühjahr 2020 nahm der Bernburger dann am Junior-Schiri-Lehrgang des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt in Dessau teil und legte mit Bravour seine Prüfung ab. Seitdem pfeift er Spiele bis zur Kreisliga.

