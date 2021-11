Marlies Koch aus Bernburg ist eine von unzähligen guten Geistern, die für Sauberkeit in Büros sorgt

Bernburg/MZ/sus - Sie machen den Dreck der anderen weg und sorgen dafür, dass es in Wohnungen und Büros wieder sauber ist: die Putzfrauen (und -männer). Noch immer ist dieser Job mit negativen Vorurteilen behaftet - und wird viel zu selten wertgeschätzt. Nicht umsonst gibt es den wenig schmeichelhaften Begriff der „Putze“.

Um die Arbeit der Reinigungskräfte zu würdigen, gibt es seit dem Jahr 2004 den „Internationalen Tag der Putzfrau“. Und der wird jährlich am 8. November begangen. Erfunden hat ihn die Essener Schriftstellerin Gesine Schwarz, deren Romanheldin Karo Rutkowsky Privatdetektivin und Putzfrau ist, weil sie von einem Job nicht leben kann. Als Putzfrau arbeitet sie übrigens schwarz. Damit wollte die Autorin auch auf die Situation vieler Reinigungskräfte hinweisen.

„Es fällt auf, wenn sie nicht da ist“

Anja Huth, Chefin der Bernburger Arbeitsagentur, schätzt die Arbeit der Reinigungskräfte – in diesem Fall ganz besonders von Marlies Koch. Die Mittfünfzigerin ist gebürtige Bernburgerin und seit mehr als sieben Jahren putzt sie die Agentur für Arbeit in Bernburg in der Kalistraße. „Es fällt auf, wenn sie nicht da ist“, sagt Huth laut einer Pressemitteilung.

Daher ist es ihr ein besonderes Anliegen, sich bei Marlies Koch für ihr Einsatz und Engagement zu bedanken: „Nicht erst seit der Coronakrise habe ich Respekt und zolle meine Anerkennung den Beschäftigten in der Reinigungsbranche. Jeder weiß: Wo es sauber ist, fühlen wir uns wohl. Spätestens seit Corona wissen wir, wir fühlen uns nur dort sicher, wo richtig geputzt wurde. Vielleicht der einzig gute Aspekt für diese Branche in dieser Krisenzeit ist, dass die Reinigungsberufe endlich sichtbarer wurden. Dieser Einsicht in ihren Wert sollte jetzt die gesellschaftliche Anerkennung folgen.“

2.658 Menschen im Salzlandkreis wirbeln täglich mit Besen, Staubsauger und Wischeimer

Insgesamt arbeiten nach Informationen der Arbeitsagentur 2.658 Menschen im Salzlandkreis in einem Reinigungsberuf. „Sie wirbeln täglich mit Besen, Staubsauger und Wischeimer.“ Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten in der Reinigungsbranche üben diese Tätigkeit in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung aus. Der Anteil an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Landkreis beträgt nicht einmal drei Prozent.

Im März 2021 waren es 1.745 Menschen, genau 90 Männer und Frauen weniger als ein Jahr zuvor. Aber auch ca. 910 Männer und Frauen arbeiteten auf Basis einer geringfügig entlohnten Beschäftigung mit maximal 450 Euro pro Monat und weniger als 15 Wochenstunden. Auch die Zahl der geringfügig Beschäftigten ist im Vergleich von März 2020 zum Vorjahresmonat um 5,5 Prozent gesunken ist. Damals waren es noch 966 Beschäftigte.

Bei den Stellenangeboten ist im Oktober ein Zuwachs zu verzeichnen, aktuell sind aktuell mit 33 im Bestand der Agentur für Arbeit Bernburg. Vor einem Jahr waren es 24 sozialversicherungspflichtige Jobangebote.