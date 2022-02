Mario Spandau aus Bernburg arbeitet im Land der Lacke

Der 45-jährige Bernburger hat in der Saalestadt seinen Lackierservice eröffnet. Was er dort vor hat.

Bernburg/MZ - Wenn man Mario Spandau aus Bernburg nach seiner Lieblingsfarbe fragt, ist die Antwort klar: Rot! Keine Überraschung, denn viele kennen den 45-Jährigen, der als Ortswehrleiter der Feuerwehr Bernburg des Öfteren am Steuer des feuerroten Löschfahrzeugs sitzt. Doch Farben begleiten den Bernburger auch jeden Tag auf Arbeit. Denn Spandau arbeitet als Fahrzeuglackierer und hat sich nun zum Jahresbeginn mit dem Lackierservice Bernburg am BMW-Autohaus an der Magdeburger Chaussee selbstständig gemacht und damit seinen früheren Chef „beerbt“.