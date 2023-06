Nelben/MZ - Das Rennen um den Titel der besten Landwirtin und Landwirt des Jahres 2023 hat begonnen: Die 21 Finalisten für den Ceres Award stehen fest – eine davon ist Junglandwirtin Marie Saudhof aus dem Könneraner Ortsteil Nelben.

Ob sie am 24. Oktober in Berlin mit dem Sieg in ihrer Kategorie ausgezeichnet oder sogar zur „Landwirtin des Jahres“ gekürt wird, entscheiden nach Angaben des Deutschen Landwirtschaftsverlags, der den Preis auslobt, nun fachkundige Juroren, welche die Kandidatinnen und Kandidaten ab jetzt auf ihren Höfen besuchen und bewerten.

Marie Saudhof ist eine junge Frau mit großen Plänen für ihren Öko-Betrieb. Im Ackerbau setzt sie auf die kreative Kombination verschiedener Kulturen und – als Pionierbetrieb in Deutschland – auf den Einsatz von Agrarrobotern. Doch die junge Landwirtin will mehr: Durch ihr breites ehrenamtliches Engagement trägt sie dazu bei, ein besseres Verständnis für die Landwirtschaft in der Bevölkerung zu schaffen. „Ich freue mich sehr über die Nominierung“, sagt die 26-Jährige, die erst im Januar bei der Grünen Woche für die Idee zur Landjugend-Entdeckertour 2022 mit dem Ernst-Engelbrecht-Greve-Preis ausgezeichnet wurde.

Nun also die nächste Nominierung für die junge Landwirtin. Der mit insgesamt 27.000 Euro dotierte Preis ist die höchste Auszeichnung in der Landwirtschaft und wird in diesem Jahr zum zehnten Mal verliehen. Der Ceres Award richtet sich an alle Landwirte im deutschsprachigen Raum, die mit ihrem Betrieb einen besonders innovativen und nachhaltigen Weg gehen: Sie greifen den Trend in der Gesellschaft zu Regionalität und Umweltbewusstsein auf und schaffen es, durch clevere Ideen Mehrwert für die Umwelt und den Betrieb zu schaffen.

Aktuell brechen die fachkundigen Juroren auf, um sich vor Ort ein Bild der 21 Finalistenbetriebe zu machen. Es werden Sieger in folgenden Kategorien ausgezeichnet: Ackerbauer, Energielandwirt, Junglandwirt, Rinderhalter, Schweinehalter, Geflügelhalter und Unternehmerin. Aus den Kategorien-Siegern wird anschließend der Gesamtsieger, der Landwirt oder die Landwirtin des Jahres gewählt. Die feierliche Preisverleihung, an der Gäste aus Landwirtschaft und Politik teilnehmen, wird am 24. Oktober in Berlin stattfinden.

Simon Michel-Berger, Chefredakteur von „agrarheute“, das zum Landwirtschaftsverlag gehört, ist gespannt auf die Finalisten und freut sich auf die Bandbreite der Betriebskonzepte: „Die Vorstellung, dass ein Bauernhof wie der andere ist, ist veraltet. Mir gefallen die klugen Ideen, die sich die Landwirte einfallen lassen – sowohl im Umweltschutz als auch beim Tierwohl und in der Zusammenarbeit mit der Gesellschaft.“