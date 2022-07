Märchengarten „Paradies“, Parkeisenbahn, Tiergarten: Diese Freizeiteinrichtungen starten in Bernburg in die Saison

An diesem Wochenende eröffnen mehrere Einrichtungen in der Saalestadt für Ausflügler. Vor allem der Märchengarten ist nach langer Reparatur nun fertig. Was die Besucher noch erwartet.

Bernburg/MZ - Darauf dürften vielen Kinder in Bernburg und Umgebung gewartet haben: An diesem Freitag, 1. April, wird die Sommersaison für die Freizeiteinrichtungen der Saalestadt eingeläutet. Der Nachwuchs darf sich auf abwechslungsreiche Ausflüge vor allem ins Krumbholz freuen. Was die Besucher in diesem Jahr erwartet? Ein Überblick: