Leicht bekleideter Mann flieht aus Krankenhaus in Schönebeck - Jäger findet ihn schlafend im Wald

Schönebeck (vs) - Am Mittwochabend hat die Polizei mit einem Hubschrauber nach einem 47 Jahre alten Mann gesucht, der gegen 18.30 Uhr leicht bekleidet das örtliche Krankenhaus verlassen hatte. Der Mann war kurz zuvor eingeliefert worden, da man ihn schlafend auf einem Gehweg mitten in Magdeburg gefunden hatte.

Nach Abschluss der ersten Untersuchungen hatte man den Mann in eines der Betten gelegt. Als Mitarbeiter kurze Zeit später nach ihm sah war er verschwunden.

Die Polizei wurde informiert und begann mit den Suchmaßnahmen. Etwa drei Stunden später wurden die Beamten von einem Jäger informiert, der auf einem der Feldwege zwischen Groß- und Kleinmühlingen einen leicht bekleideten, schlafenden Mann gefunden hatte.

Noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei hatte sich der Mann von der Fundstelle entfernt. Der Polizeihubschrauber wurde angefordert und konnte ihn dank seiner Wärmebildkamera in einem Versteck ausmachen. Er wurde durch den Rettungsdienst zurück ins Klinikum gebracht und dort wieder stationär aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung.