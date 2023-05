Circus Probst gastiert nach fünf Jahren wieder in der Saalestadt. Tiertrainerin Stephanie Probst lernte bei einem Großen seiner Zunft.

Die Künstler vom Circus Probst aus acht Nationen versprechen sieben mitreißende Vorstellungen mit Akrobatik, Comedy und Tieren. Abschließender Höhepunkt sind die vier Motorradfahrer in einer Stahlkugel.

Bernburg/MZ - Das 1.200 Besucher fassende Chapiteau ist auf der Töpferwiese aufgebaut. Die 40 Künstler des nach eigenen Angaben drittgrößten deutschen Zirkus freuen sich auf ihre sieben Vorstellungen von Donnerstag bis Sonntag am Saale-Ufer in Bernburg. Nach fünf Jahren Pause, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, kehrt Circus Probst in die Saalestadt zurück.